Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 04:28 Uhr bei der Amazon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 221,37 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der im Moment bei 21'241 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 223,20 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 221,09 USD nach. Mit einem Wert von 222,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 943'635 Amazon-Aktien.

Am 17.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,00 USD an. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 4,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 34,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 31.10.2024 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 158.88 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 143.08 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Amazon am 30.01.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 5,14 USD je Aktie aus.

