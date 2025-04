NYSE-Handel: Dow Jones liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag erhöhte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 1.23 Prozent auf 40’093.40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14.763 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.526 Prozent auf 39’815.01 Punkte an der Kurstafel, nach 39’606.57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 39’371.87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 40’157.91 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 3.05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42’583.32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’424.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, lag der Dow Jones noch bei 38’460.92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Minus von 5.42 Prozent zu Buche. Bei 45’054.36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 5.68 Prozent auf 264.70 USD), Caterpillar (+ 3.75 Prozent auf 306.86 USD), NVIDIA (+ 3.62 Prozent auf 106.43 USD), Microsoft (+ 3.45 Prozent auf 387.30 USD) und Amazon (+ 3.29 Prozent auf 186.54 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen IBM (-6.58 Prozent auf 229.33 USD), Procter Gamble (-3.74 Prozent auf 159.53 USD), Coca-Cola (-1.06 Prozent auf 72.52 USD), UnitedHealth (-0.87 Prozent auf 424.25 USD) und McDonalds (-0.71 Prozent auf 316.22 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 56’061’281 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.702 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.81 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch