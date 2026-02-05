Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.02.2026 18:30:36

Allreal kauft Büroliegenschaft für 140 Millionen Franken in Genf

Zürich (awp) - Das Immobilienunternehmen Allreal hat eine Büroliegenschaft in Genf für 140 Millionen Franken erworben. Gleichzeitig verkauft Allreal sechs kleinere Wohnimmobilien im Kanton.

Damit wird laut einer Mitteilung vom Donnerstag die Portfoliozusammensetzung in der Westschweiz "an den Anlagemix im Gesamtportfolio angenähert". Zudem steige die Ertragskraft.

Das im Jahr 2004 erbaute Gebäude liegt wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof Cornavin entfernt. Verkäufer ist ein institutioneller Investor. Das Objekt verfüge über jährliche Soll-Mieterträge von 7,8 Millionen Franken bei einer Bruttorendite von 5,5 Prozent.

Die Mietfläche beträgt laut den Angaben rund 17'100 Quadratmeter, dazu kommen 200 Parkplätze. Insgesamt seien 97 Prozent der Flächen langfristig vermietet. Zu den Mietern gehören das Informatikamt des Kantons Genf sowie Vertretungen der Europäischen Union, Ungarn und Zypern.

ls/rw

