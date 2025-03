Alcon-Aktie: Alcon erhält EU-Zulassung für Intraokularlinse Clareon Vivity

Genau gesagt haben die Genfer die CE-Kennung für die Intraokularlinse Clareon Vivity erhalten, wie aus einem Communiqué vom Dienstag hervorgeht.

Den Angaben zufolge ist Vivity die am häufigsten implantierte Intraokularlinse (IOL) mit erweiterter Tiefenschärfe (EDOF). In ihrer neuen Form wird sie nun mit Clareon gefertigt, dem fortschrittlichsten Linsenmaterial von Alcon. Sie soll ab dem zweiten Quartal in Europa erhältlich sein.

Eingesetzt wird die Linse zur Behandlung von Patienten mit grauem Star. Clareon erweitert dabei die Schärfentiefe. Der Einsatz der Linse soll sowohl das Sehvermögen verbessern sowie die Abhängigkeit von einer Brille verringern.

hr/dm

Genf (awp)