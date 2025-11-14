Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’294 -0.3%  DAX 23’887 -0.6%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’106 -1.6%  Bitcoin 77’079 -2.5%  Dollar 0.7934 0.1%  Öl 64.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Richemont21048333Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Swiss Re-Aktie gibt dennoch ab: Gewinn nach neun Monaten deutlich gesteigert
Rheinmetall-Aktie tiefer: TKMS könnte Rheinmetall bei Milliardenauftrag verdrängen
Siemens Energy-Aktie deutlich höher: Mittelfristige Prognose wird optimistischer
Allianz-Aktie stärker: Ausblick nach oben angepasst
Heidelberg Materials-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 17:41:40

Aktien Schweiz schwächer - Niedrigere US-Zölle stützen nicht

Amrize
38.55 CHF -2.82%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Sehr schwache Vorgaben der US-Börsen haben den schweizerischen Aktienmarkt am Freitag belastet. Auf der Wall Street lasteten schwindende Zinssenkungshoffnungen. Dass die Schweiz und die USA ihren Zollstreit nun tatsächlich beigelegt haben, stützte nicht. Die USA reduzieren ihre Zölle auf Importe aus der Schweiz von derzeit 39 auf 15 Prozent und damit auf das Niveau, das auch für die EU gilt. Die Kurse hatten zur Wochenmitte schon auf entsprechende Ankündigungen des US-Präsidenten Donald Trump mit einem kräftigen Anstieg reagiert. Nun nahmen Anleger Gewinne mit, getreu dem Motto "Sell on Good News". Der Franken stieg derweil auf ein Rekordhoch zum Euro, wobei die Devise auch als Fluchtwährung gesucht war vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Risikoscheu an den Börsen.

Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 12.634 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 23,88 (zuvor: 16,48) Millionen Aktien. Verkauft wurde querbeet, wobei sich die am Donnerstag stärker belasteten Konjunkturzykliker oft besser hielten als der Markt.

Einer der beiden Gewinner im SMI war die Richemont-Aktie, die um 5,9 Prozent anzog. Der Luxusgüterkonzern hatte überzeugende Zahlen zu seinem ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Vor allem die Schmucksparte hatte einen guten Lauf. Auch sei das wichtige Chinageschäft dabei, sich zu stabilisieren.

Zweiter Kursgewinner waren Amrize, die im späten Handel ins Plus vorrückten und 0,5 Prozent höher schlossen.

Auch der Rückversicherer Swiss Re hatte Zahlen vorgelegt, die aber nicht gut ankamen. Beobachter sprachen von einem operativ schwachen Ergebnis. Die Aktie verbilligte sich um 5,4 Prozent.

In der zweiten Reihe enttäuschten die Halbjahreszahlen des Hörgeräteherstellers Sonova, dessen Aktienkurs um 7,1 Prozent absackte. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, das EBITA jedoch die Erwartung um 5 Prozent verfehlt, kommentierte JP Morgan.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 11:42 ET (16:42 GMT)

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten