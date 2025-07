Aktien New York: Kurse schwächeln nach Rekorden

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen haben am Freitag nach anfangs weiteren Kursgewinnen und Rekorden moderat ins Minus gedreht. Neue Quartalsberichte unter anderem vom Streamingriesen Netflix überzeugten die Anleger nicht, während Konjunkturdaten einmal mehr nur am Rande interessierten.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rutschte nach seinem Startrekord schnell ab und verlor zuletzt 0,15 Prozent auf 23.046,37 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,01 Prozent auf 6,296,75 Punkte nach unten. Er hatte ebenfalls gleich zu Beginn eine Bestmarke aufgestellt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,34 Prozent auf 44.333,34 Punkte. Hier warten die Anleger schon seit Anfang Dezember auf einen Rekord. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Nasdaq 100 damit ein Gewinn von 1,2 Prozent ab, wogegen der Dow knapp im Minus steht./gl/he