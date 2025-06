Aktien Frankfurt: Dax fällt am Pfingstmontag zurück

FRANKFURT (awp international) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich am Pfingstmontag die Kursverluste ausgeweitet. Am frühen Nachmittag verlor der Dax 0,8 Prozent auf 24.112 Zähler. Damit entfernte sich der Leitindex wieder etwas von seiner Bestmarke. Am Donnerstag hatte er mit 24.479 Punkten einen Höchststand erreicht - und ein Jahresplus von fast 23 Prozent.

"Durch den heutigen Pfingstmontag wird das Handelsvolumen beim Dax wahrscheinlich unterdurchschnittlich niedrig ausfallen", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Börsenumsätze seien zuletzt schon gering gewesen. Daher reichten bereits wenige Orders, um den Markt stärker zu bewegen.

Altmann verwies zudem auf schwache Wirtschaftsdaten aus Fernost: "In China haben sich die Im- und Exporte im Mai schwächer entwickelt als erwartet". Vor allem die Einfuhren der zweitgrössten Wirtschaftsmacht der Welt hätten enttäuscht.

Der MDax trat am Mittag mit 30.858 Punkten quasi auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um gut ein halbes Prozent nach.

Die Aktien der Allianz verloren knapp ein Prozent. Die Investmentbank Keefe, Bruyette & Woods gab ihre positive Einstellung zu den Papieren des Versicherers auf.

Bei den Papieren aus der Rüstungsbranche nahmen Anleger Kursgewinne mit. Rheinmetall zählten mit minus 1,3 Prozent zu den schwächsten Titeln im Dax. Im MDax waren Hensoldt das Schlusslicht mit minus 2,6 Prozent. In der dritten Reihe gab mit Renk ein weiterer Titel aus der Branche um 1 Prozent nach. Alle drei Aktien hatten jüngst Rekordhochs erreicht./bek/stw