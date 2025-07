Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Zurich Insurance-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 490 Franken belassen. Er habe seine Schätzungen für den Versicherer aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Halbjahreszahlen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zurich Insurance-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 17:05 Uhr 0.2 Prozent auf 552.60 CHF. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 11.33 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54’041 Stück gehandelt. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2025 um 8.0 Prozent zu. Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

