Airbus-Aktie höher: Airbus erhält Grossauftrag von Air France-KLM - 50 Airbus A350 bestelt - Neuer Chef für Geschäft mit Zivilflugzeugen

Die Air France-KLM -Gruppe will 50 Airbus A350 bestellen. Hinzu komme eine Kaufoption von 40 weiteren Flugzeugen, teilte das Unternehmen am Montag in Paris mit. Die ersten Auslieferungen seien für 2026 und weiter bis 2030 geplant. Mit diesem Schritt will die Luftfahrtgruppe ihre Langstreckenflotte erneuern. Der Auftrag komme zusätzlich zu den bereits bestellten 41 Airbus A350, von denen 22 bereits geliefert seien, hiess es.

Airbus ernennt neuen Chef für Geschäft mit Zivilflugzeugen

Airbus-Vorstandschef Guillaume Faury gibt seine Doppelrolle als CEO des Konzerns und als Leiter des Geschäfts mit Zivilflugzeugen auf. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde Christian Scherer, bislang Vertriebschef, zum Leiter des Flugzeuggeschäfts ernannt. Faury werde sich auf die strategischen Ziele für das Gesamtunternehmen konzentrieren. Die Doppelfunktion hatte er seit 2019 inne.

Via XETRA gewinnt die Airbus-Aktie zeitweise 0,33 Prozent auf 123,32 Euro.

