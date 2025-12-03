Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’860 -0.2%  SPI 17’670 -0.2%  Dow 47’434 -0.1%  DAX 23’746 0.2%  Euro 0.9334 0.0%  EStoxx50 5’706 0.4%  Gold 4’220 0.3%  Bitcoin 74’388 1.4%  Dollar 0.8001 -0.4%  Öl 63.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Inditex-Aktie springt hoch: Zara-Mutter meldet besseres Ergebnis als gedacht
GaN-Patentstreit: ITC untersucht angebliche Verletzung durch Infineon - Aktie hält Kurs
Airbus SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein
UBS-Aktie leichter: Fonds zieht Beschwerde gegen Gutachter zurück
Suche...
Plus500 Depot
03.12.2025 14:25:43

ADP: US-Privatsektor büsst im November 32.000 Stellen ein

Von Andreas Plecko

DOW JONES---Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft hat sich im November schlechter entwickelt als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, wurden gegenüber dem Vormonat 32.000 Stellen abgebaut. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen ein Plus von 40.000 Jobs vorausgesagt. Im Oktober waren unter dem Strich 47.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 5.000 mehr als ursprünglich gemeldet.

"Die Einstellung von Mitarbeitern verlief in letzter Zeit holprig, da Arbeitgeber mit zurückhaltenden Verbrauchern und einem unsicheren makroökonomischen Umfeld zu kämpfen hatten", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. "Und obwohl der Rückgang im November breit angelegt war, wurde er vor allem durch einen Rückgang bei kleinen Unternehmen verursacht."

Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 500.000 US-Unternehmen mit etwa 25 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschliesst.

Webseite: http://www.adpemploymentreport.com/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 08:26 ET (13:26 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’859.50 03.12.2025 14:20:27
Long 10’693.16 8.59 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Aktien von Warner Bros und Netflix uneins: Rennen um Medienkonzern geht offenbar weiter - Netflix weiter dabei
SMI nach Inflationszahlen wenig bewegt -- DAX mit leichten Gewinnen -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Airbus-Aktie fällt: A320-Rumpfdefekt drückt November-Zahlen - Airbus bewertet weitere Schritte
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein

finanzen.net News

Datum Titel
14:34 USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft sinkt unerwartet - ADP
14:23 Kreise: Längere Kurzarbeit soll Arbeitsmarkt stabilisieren
14:19 ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen'
14:17 Aktien Frankfurt: Dax legt etwas zu - Hugo Boss brechen ein
14:13 Von der Leyen präsentiert Plan zur Nutzung von Russen-Geld
14:09 Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist
14:08 ROUNDUP/Verband: Politik kann E-Auto-Nachfrage deutlich ankurbeln
14:06 Weiterer großer Streamingdienst startet bald in Deutschland
14:05 Bauch und Lünenborg verstärken dpa-Aufsichtsrat
14:04 Indiens Regierung nimmt strittige Entscheidung zu Pflicht-App zurück