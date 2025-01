NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 470 Franken belassen Vor den Jahresahlen des Versicherers nahm Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung nur geringfügige Änderungen seiner Schätzungen vor./ajx/he;