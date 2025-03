NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Zahlen und Ausblick hätten den vom Autobauer ermittelten Analystenkonsens knapp übertroffen, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Wolfsburger blieben bei der Umsetzung ihrer Strategie aber immer noch Taten schuldig. Die Forschungs- und Investitionsaufwendungen erschienen weiterhin zu hoch./gl/tih;