LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vestas mit "Underweight" und einem Kursziel von 99 dänischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. Der Markt betrachte den Windkraftanlagenhersteller mit Idealismus, dies trage dem schwierigen und herausfordernden Geschäft der Dänen nicht Rechnung, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis;