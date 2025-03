NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 dänischen Kronen belassen. Trotz eines durchwachsenen Bildes bei den Frühindikatoren seien die Zahlen der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen im vierten Quartal insgesamt besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Geografisch gesehen seien die Absatzmärkte Nordamerika, Naher Osten und Indien die wichtigsten Wachstumstreiber gewesen, Europa und China hingegen schwach geblieben. Seine "Top Picks" im Sektor sind Alstom, FLSmidth, IMI, Knorr-Bremse, Metso, Prysmian, Signify, Smiths Group, Spectris und Weir./edh/mis;