NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe solide abgeschnitten und mit dem Umsatz sowie den Margen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Lucas Ferhani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Aufträge blieben zwar etwas dahinter zurück, belegten aber sehr gute Verkaufspreise für landgestützte Anlagen. Zudem habe Vestas die Jahreszielspannen für Umsatz und operatives ergebnis (Ebit) wie schon erwartet nach oben hin eingeengt./gl/tiih;