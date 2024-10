NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS von 144 auf 140 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die lange erwartete Markterholung für die amerikanischen Transport- und Logistikunternehmen lasse weiter auf sich erwarten, weshalb er seine Schätzungen für etliche Subsektoren gesenkt habe, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Er sieht zudem Risiken für die Markterwartungen, die für 2025 ein erhebliches Ergebniswachstum beinhalteten./gl/ag;