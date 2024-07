ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach einem Analystentreffen mit dem Finanzchef auf "Sell" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe in den USA eine gewisse Verlangsamung des Wachstums im Luxus-Beauty-Geschäft verzeichnet, schrieb der Experte Guillaume Delmas in einer ersten Reaktion am Montag. In Europa hätten sich die Konsumausgaben hingegen als recht widerstandsfähig erwiesen. In China wiederum habe sich Unilever am Tag des zweitgrößten Einkaufsfestes des Landes (18. Juni) nicht besonders stark geschlagen. Die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten habe dort den Konsum belastet./la/he;