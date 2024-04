ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 3510 Pence belassen. Die Quartalszahlen der Töchter in Indien und Indonesien, die zusammen für 15 Prozent der Konzernerlöse stünden, deuteten auf eine anhaltende Verwässerung der Umsatzentwicklung des Lebensmittelherstellers zum Jahresauftakt hin, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/he;