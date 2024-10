NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns von 4700 auf 4800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nachdem das organische Umsatzwachstum etwas besser als erwartet ausgefallen und der Jahresausblick bestätigt worden sei, habe er seine Prognosen für die Jahre 2024 bis 2026 erhöht, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek;