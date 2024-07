NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 4400 auf 4700 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Es gebe wenig zu bemängeln, dafür aber einiges zu bewundern, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es komme nicht oft vor, dass Hersteller von Konsumgütern die operative Ergebnisschätzung (Ebit) gleich um 12 Prozent übertreffen, wie dies Unilever gelungen sei./bek/mis;