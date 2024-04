LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever vor den am 25. April erwarteten Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Vor den Aussagen zu den Erlösen im ersten Quartal des Konsumgüterherstellers verwies Analyst Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf Zahlen der indischen Tochter Hindustan Unilever. Der Bericht habe aber keine größeren Überraschungen parat gehalten, schrieb er./ck/he;