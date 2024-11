NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettogewinn der italienischen Großbank habe deutlich über dem Konsens gelegen, wobei alle wichtigen Kenngrößen besser als erwartet abgeschnitten hätten, schrieb Analyst Marco Nicolai am Mittwochmorgen in seiner Schnelleinschätzung./ck/ag;