NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Mit einem Zusammengehen des Unicredit und der Commerzbank würden sowohl die Gewinnschätzungen steigen als auch die Unternehmensbewertung, schrieb Analyst Marco Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies umso mehr, sollte eine Übernahme der Commerzbank durch Unicredit mit einer Barkomponente plus Unicredit-Aktien finanziert werden./bek/nas;