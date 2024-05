NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unicredit nach den Zahlen zum ersten Quartal von 41,60 auf 42,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marco Nicolai erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das Nettoergebnis der italienischen Großbank 2024 bis 2026. Unicredit profitiere von höheren Zinssätzen, was sich im Nettozinsergebnis positiv niederschlagen sollte./bek/ag;