ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Under Armour nach Zahlen und angehobenem Jahresziel für das Ergebnis je Aktie 2023/24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 US-Dollar belassen. Der Quartalsbericht des Sportartikelherstellers sollte ein leichter Kurstreiber sein, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/he;