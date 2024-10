NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 30 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen attestierte den Schweizern am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Der Trend setze sich im vierten Quartal fort, die Bank erinnere aber an Konjunktur- und Wahlunsicherheiten./ag/mis;