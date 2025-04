NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Lkw-Holding habe in einem sogenannten "pre-close call" für Analysten - der letzten Verlautbarung vor dem Quartalsbericht - den Jahresausblick bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Demnach dürften die Marken MAN und Scania im ersten Jahresviertel schwächere Margen ausweisen, in der zweiten Jahreshälfte aber stärkere./edh/men;