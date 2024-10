HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller arbeite weiter an der Umsetzung seiner Pläne, schrieb Analyst Fabio Hölscher in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Er hält die Ziele für realistisch und die dahinter stehenden Treiber für überzeugend. Traton habe in der jüngsten Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass das Unternehmen abliefern könne./ag/tih;