NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Totalenergies von 65 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Flüssiggasgeschäft, das 2022 von erheblichem Rückenwind profitiert habe, dürfte im zweiten Halbjahr 2023 erheblichen Gegenwind erfahren, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus einer Sicht wird die Dynamik dieser Entwicklung am Markt unterschätzt. Er senkte seine Ergebnisschätzungen./gl/he;