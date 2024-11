NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Quartalszahlen des Industriekonzerns von 3,20 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen an die überraschend starke Entwicklung insbesondere des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) und des Barmittelzuflusses angepasst, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag im Tagesverlauf überarbeiteten Studie. Es falle ihm allerdings schwer, an das Umsatzziel für das neue Geschäftsjahr zu glauben. Die Erlöse sollen mindestens das Vorjahresniveau erreichen und um bis zu drei Prozent zulegen. O'Kane rechnet nun mit einem fünfprozentigen Rückgang, nachdem er zuvor ein achtprozentiges Minus erwartet hatte./gl/he;