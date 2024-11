NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Der Industriekonzern habe im vierten Quartal mit dem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) und dem Free Cashflow die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letzteres habe mit einer höher als erwartet ausgefallenen Freisetzung von Betriebskapital zu tun. Er rechnet nicht damit, dass sich an den jeweiligen Schätzungen für 2025 viel ändern wird./tih/ajx;