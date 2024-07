NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 4,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die neuen Ziele legen unterhalb seiner Erwartungen und dem Marktkonsens, schrieb Analyst Dominic O'Kane am Freitagmorgen in Reaktion auf die Gewinnwarnung. Er rechnet entsprechend mit Korrekturen für 2024 und auch 2025./ag/jha/;