Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach angekündigten Änderungen in der Unternehmensstruktur auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Industriekonzern vollführe damit einen weiteren Schritt hin zu einer schlankeren, effizienteren Unternehmensstruktur, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe Thyssenkrupp keine neuen Konzernziele oder neue Maßnahmen zur Effizienzsteigerung vorgestellt. Der Experte wartet gespannt auf weitere Details dazu in den kommenden Monaten./la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 13:36 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



