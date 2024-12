ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen für das vierte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 226 US-Dollar belassen. Er habe seine Schätzung leicht gekappt und liege damit etwas unter der Markterwartung, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Berichterstattung über die Wandel des Elektroautobauers hin zum KI-Player glaubt der Experte gleichwohl nicht, dass die Auslieferungszahlen so aussagekräftig sein werden wie in der Vergangenheit./la/he;