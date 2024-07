NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 227 US-Dollar belassen. Diese lägen über der Markterwartung und über seiner Schätzung, schrieb Analyst Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Auslieferungen in den USA und Europa dürften sich im Juni verbessert haben, das legten Daten zu Downloads von Apps nahe. Der Experte rechnet mit Kursgewinnen der Aktie, die aber nur von kurzer Dauer sein dürften./bek/he;