NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die Auslieferungszahlen des US-Elektroautobauers im Schlussquartal dürften hinter seiner ursprünglichen Prognose und auch der Konsensschätzung zurückgeblieben, gegenüber dem dritten Quartal aber moderat gestiegen sein, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ajx;