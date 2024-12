FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx von 85 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem Versicherungskonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "neue ambitionierte Finanzziele". Angesichts der in der Bilanz quasi zwischengespeicherten Vorjahresgewinne seien diese wahrscheinlich immer noch konservativ - zumindest wenn böse Überraschungen in Form von außergewöhnlichen Großschäden oder Verwerfungen am Kapitalmarkt ausbleiben./tih/bek;