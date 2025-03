Talanx 77.35 CHF -0.90% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 95,30 auf 106,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen hätten eine zunehmende Widerstandsfähigkeit und einen besseren Ausblick des Versicherers offengelegt, schrieb Analyst Michael Huttner in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



