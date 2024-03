FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Talanx in einer ersten Reaktion auf vorgelegte Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Ausblick habe sich verbessert, doch der Konsens habe dies schon vorweg genommen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv seien das Industriegeschäft, verbesserte Reserven und die Dividendenpläne. Das heimische Konsumentengeschäft übe aber weiter Druck aus./tih/la;