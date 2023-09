Talanx 57.01 CHF 6.08% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx nach einem Gespräch mit dem Management auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Niedrige Kosten, dezentralisierte Entscheidungsstrukturen und die Teilhabe am Unternehmenserfolg auf jeder Managementebene seien die wesentlichen Treiber beim Versicherer für dessen erfolgreiche Entwicklung, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die strenge Ausgabendisziplin bei Übernahmen wertete er zudem positiv mit Blick auf die angepeilte weitere Diversifizierung in Lateinamerika und eventuell in US-Spezialgeschäften./tav/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.