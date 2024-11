HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die neue Dividendenpolitik sei aber nicht so, wie es sich der Experte erhofft habe./mf/tih;