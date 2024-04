NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für T-Mobile US von 184 auf 188 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Telekom-Tochter habe durchwachsene Resultate für das erste Quartal ausgewiesen, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Kursziel steige aufgrund seines weiter in die Zukunft verlagerten Bewertungszeitrahmens./ajx/gl;