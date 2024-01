FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 170 auf 185 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom habe im Schlussquartal 2023 "erneut einen deutlich höheren Nettokundenzuwachs als die Wettbewerber erzielt", betonte Analyst Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der verfehlten Gewinnerwartungen (EPS) sieht er das Unternehmen "auf einem robusten Wachstumspfad". Der Ausblick auf 2024 erscheine konservativ und könnte in den kommenden Quartalen angehoben werden./gl/men;