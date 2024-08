ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 186 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telekom-Tochter habe insgesamt eine solide operative Entwicklung verzeichnet, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026./edh/ngu;