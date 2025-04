NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise auf "Overweight" belassen. Die neuen US-Zölle beinhalteten einige Kostenrisiken für die europäischen Aromen- und Duftstoffehersteller, schrieb Analyst Edward Hockin in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Die operativen Ergebnisse (Ebitda) von Givaudan, Kerry und Symrise würden dadurch um etwa drei Prozent beeinträchtigt. Kerry und Symrise erschienen damit vergleichsweise gut positioniert, um den Zöllen zu trotzen./gl/edh;