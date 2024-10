NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Edward Hockin hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor, dass der Aromen- und Duftstoffhersteller im dritten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 10,2 Prozent erzielt habe. Er erwähnte dabei, dass diese Zahl zwar über dem Analystenkonsens liege, aber die Markterwartungen zuletzt bereits auf ein höheres Niveau angezogen seien - nach den Zahlen des Konkurrenten Givaudan./tih/mis;