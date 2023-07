NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die Geschäftszahlen für das Tiernahrungsgeschäft von Nestle ließen positive Rückschlüsse für Symrise zu, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he;