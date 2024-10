NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Overweight" belassen. Der bevorzugte Rückversicherer in Europa ist für Kamran Hossain laut seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse Hannover Rück. Er lobte aber auch den neuen Chef der Schweizer, der den Konzern zur verlässlicheren Quelle steigender Gewinne und letztlich auch Kapitalrenditen machen dürfte. Hossain erwartet in der Branche eine etwas schwächere Erneuerungsrunde im Januar 2025 nach dem Preishoch 2024./ag/edh;