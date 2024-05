NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die Resultate des Rückversicherers seien sehr beruhigend, schrieb Analyst Philip Kett in einem ersten Kommentar am Donnerstag. Die Schaden-Kosten-Quote im Bereich Schaden/Unfall sei sogar niedriger als vom Markt erhofft gewesen. Zudem wachse der Konzern weiter in den harten Markt hinein, in dem die Preise seit Jahresbeginn gerechnet attraktiv geblieben seien./la/ajx;