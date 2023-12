NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Diese sei überraschend verlaufen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn der Rückversicherer habe mit Blick auf die Reserven strukturelle Änderungen angekündigt. Diese dürfte der Markt gutheißen, auch wenn sie erst einmal Geld kosteten./bek/tih;